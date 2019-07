Nach umstrittener Predigt: Priester wird Kirchendienst verboten

Das Bistum Münster hat am Mittwoch (10.07.2019) auf die äußerst umstrittenen Äußerungen des Pfarrers Ulrich Zurkuhlen zum Missbrauchsskandal reagiert. Wie Bischof Felix Genn der Öffentlichkeit mitteilte, wird dem Priester ab sofort jeglicher Dienst in der Kirche verboten.

Keine Seelsorge und Gottesdienste mehr

Bischof Felix Genn zeigt sich bestürzt

Er dürfe nicht mehr Gottesdienst feiern, die Beichte abnehmen oder seelsorgerisch tätig werden. Außerdem würden dem Priester die Bezüge gekürzt. Genn ergänzte, er stehe dem Ganzen fassunglos gegenüber und er frage sich, ob der Pfarrer überhaupt nichts begriffen habe.

Proteste von Gläubigen

In einem Gottesdienst am 30. Juni 2019 hatte der 79jährige Pfarrer in einer Sonntagspredigt in der Heilig Geist-Kirche in Münster Vergebung gefordert für Priester, die Kinder sexuell missbraucht haben. Das hatte zu lautstarken Protesten unter den Gottesdienstbesuchern geführt.