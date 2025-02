Der Name "EDELGARD" kommt nicht von irgendwo her, er steht für "die Schützende". Und genau das möchte die Kampagne der Kölner Initiative gegen sexualisierte Gewalt tun - Mädchen und Frauen schützen, egal ob in der Bahn, beim Einkaufen oder eben beim Feiern. Und gerade in den Karnevalstagen ist es wichtig, auf die Schutzräume für Mädchen und Frauen hinzuweisen.

Dieser Sticker klebt an den Eingängen der Schutzräume

Mit einem Aufkleber der Kampagne signalisieren verschiedene Orte in der Kölner Innenstadt, dass sie eben so ein Schutzraum für Mädchen und Frauen sind, die sich belästigt fühlen. Dieser hängt dort beispielsweise an Türen von Restaurants, Apotheken oder Bankfilialen. All diese Orte kann man auch digital auf der EDELGARD-Map einsehen und sieht direkt, welcher Schutzraum in der Nähe ist.

In Münster sind die PartyGuides unterwegs

Mit grün-pinker Kleidung sind sie an den Karnevalstagen in Münster und Umgebung unterwegs und leisten wichtige Arbeit: Die sogenannten "PartyGuides". Sie verteilen Info- und Präventionsmaterial zu Themen wie "K.O-Tropfen" oder "sexualisierte Belästigung". Auch am Montag, 24. Februar, sind sie beim Karnevalsumzug in Münster-Wolbeck dabei, um Frauen zu informieren.

Außerdem verteilen die "PartyGuides" sogenannte "Spikeys". Das sind Stopfen die man in den Flaschenhals stecken kann, damit die Verabreichung von K.O.-Tropfen erschwert wird.