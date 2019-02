Eigentlich wollte Sabrina Schluh-Arndt, Hausmeisterin einer Grundschule in Sundern, nur Müllsäcke in den Container werfen. Doch was sie dort vorfand, könnte eine Erklärung dafür sein, warum auch im Hochsauerlandkreis zahlreiche Einschreiben und Briefe nicht bei den Adressaten angekommen sind:

Sabrina Schluh-Arndt

Der Container ist voll mit Post in Plastiksäcken: aufgerissenen Briefe, Einschreiben, Trauerkarten, Päckchen. Sabrina Schluh-Arndt holt die Polizei: " Mir war klar, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann ", so die Hausmeisterin.

Beute bei sechs Verdächtigen gefunden

Und auch die Polizei staunt nicht schlecht: Es sind tausende Poststücke, die sie dort findet, und dank Zeugenhinweisen ermitteln die Beamten dann gegen die mutmaßlichen Täter. Es sind sechs Männer, die nahe beim Fundort in Sundern wohnen, allerdings allesamt in Berlin und Oldenburg gemeldet sind.

In diesem Container lagen tausende Briefe und Päckchen.

In ihrer Wohnung entdeckt die Polizei Handys, Tablets, Warengutscheine und rund 20.000 Euro Bargeld. " Wir gehen davon aus, dass es sich bei den Männern um Subunternehmer der Post handelt, die für den Brieftransport zuständig waren und so an ihre Beute kamen ", so Sebastian Held von der Polizei des Hochsauerlandkreises.

Sundern nur ein Fall von mehreren

Das Schema erinnert an ähnliche Fälle in Siegen und Umgebung: Auch hier wurde durchwühlte Post in einem Mülleimer gefunden, auch hier verschwanden zahllose Briefe und Einschreiben. Nachforschungsaufträge bei der Post verliefen ergebnislos. Im Logistikzentrum Siegen verliert sich die Spur.

Im Verteilzentrum verliert sich die Spur.

Offenbar wurde auch hier Post im großen Stil geklaut. Ein Insider berichtet dem WDR , dass Fahrer von Subunternehmen bandenmäßig mit ihren Transportern an Parkplätzen anhalten und ganze Postboxen in andere Autos umgeladen werden.

Die Staatsanwaltschaft Siegen bestätigt, dass gegen drei Fahrer eines Subunternehmens ermittelt wird. Die Post wollte sich zu den Vorfällen nicht äußern. Sie will erst die Ermittlungen abwarten.