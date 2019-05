In einem Schulbus in Bad Laasphe in Siegen-Wittgenstein wurde offenbar ein Sexfilm gedreht. An dem Porno-Dreh soll auch der Busfahrer beteiligt gewesen sein.

Der Film zeigt einen Mann und eine Frau beim Sex, während der Busfahrer durch Bad Laasphe fährt. Außer den drei Personen war sonst niemand in dem Bus.

Busfahrer entlassen

In einem Schulbus in Bad Laasphe soll ein Pornofilm gedreht worden sein

Das Video kursiert aber bei vielen Schülern in Bad Laasphe auf dem Handy. Die Schulleitung des Städtischen Gymnasiums teilte am Dienstag (28.05.2019) mit, dass sie die Eltern in einem Brief gebeten habe, die Handys ihrer Kinder zu kontrollieren.



Der Busfahrer wurde mittlerweile entlassen.

Stand: 28.05.2019, 10:36