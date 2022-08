Gibt ein Polospieler seinem Pferd die Sporen, sind beide schnell auf einer Geschwindigkeit von 50 km/h. Wenn es mehrere tun, hat das ganze schon etwas sehr Spektakuläres. Und das dürfte auch ein Grund für den großen Publikumsandrang am Wochenende beim Polopicknick sein.

Sport – Festival – Modenschau

Denn bei diesem Event ist das Publikum selbst eine Show. Viele werfen sich in Kleidung jenseits des Alltags. Wer sich gern Damenhüte beschaut: hier kann er und sie das noch. Aber Stil geht auch durch den Magen. Im vorderen Zuschauerbereich trägt das Polopicknick seinen Namen zu Recht: Viele Picknickdecken und -körbe machen den Rasen bunt.

Das Spiel ist das Ziel

Auf dem Spielfeld traten acht Teams mit 140 Polopferden in rasantem Tempo gegeneinander an. Wer nun aber denkt, die Siegermannschaft in Münster-Handorf würde mit Geld überhäuft, irrt. "Quatsch ", sagt Organisator Sebastian Schneeberger. "Hier geht es um die Ehre." Schneeberger selbst ist mit seinem Team immer selbst am Start. Diesmal zwar ohne Sieg, aber zufrieden. Das Spiel ist eben das Ziel.

