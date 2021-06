Schnabel: Wieder etwas mehr Normalität in Münster

WDR: Herr Schnabel, wie fällt die Bilanz für das zurückliegende Wochenende aus?

Falk Schnabel: Es war so, dass es im Zusammenhang mit einer abgebrochenen Flasche zu einer Körperverletzung kam, eine Kollegin wurde dabei leicht verletzt. Wir mussten eine Person in Gewahrsam nehmen, die auch mit einem Messer unterwegs war. Aber insgesamt war es deutlich friedlicher als noch zu Anfang des Monats. Wir haben hier nicht mehr das gewaltbereite, von auswärts angereiste Klientel, teilweise mit Baseballschlägern oder Schlagwerkzeug. Und wir nähern uns der Normalität, wie wir sie in Münster kennen, wieder an. Das beruhigt mich sehr und ich hoffe, dass es so bleibt.

WDR: Sie sagen, wir nähern uns der Normalität an. Gleichzeitig ist aber sehr viel Polizei die ganze Nacht unterwegs …

Schnabel: Das ist richtig. Wir haben seit Anfang des Monats einen sehr hohen Kräfteeinsatz gewählt, um ausreichend vorbereitet zu sein und sich Ereignisse wie Anfang Juni nicht wiederholen. Für eine gänzliche Entwarnung ist es aber noch zu früh. Wir beurteilen vor jedem Wochenende die Lage neu und mein Wunsch ist, dass das gewaltbereite Publikum von auswärts nicht mehr seinen Weg nach Münster findet. Wir werden uns auch die nächste Zeit kräftemäßig so aufstellen, wie es die Erfahrungen des jeweils vergangenen Wochenendes anzeigen.

WDR: Jedes Wochenende Polizei im Dauereinsatz - wie schaffen Sie das kräftemäßig? Kann das weiter gehen?

Schnabel: Die Maßnahmen, die wir seit einigen Wochen fahren, stellen für uns eine hohe Belastung dar. Insofern möchte ich auch den Kolleginnen und Kollegen noch mal danken, die jetzt schon so lange auf ihre Freizeit verzichten müssen. Allerdings ist es so, dass wir von der Bereitschaftspolizei ausreichend Unterstützung bekommen und auch Kräfte von anderen Behörden zugeteilt bekommen. Man darf sich darauf verlassen, dass die Polizei da auch weiterhin mit erhöhter Präsenz in Münster für Sicherheit sorgen wird.