Wohnwagen-Diebstahl: Grenzüberschreitender Fahndungserfolg

Vier Autos fahren auf das Gelände eines Wohnwagenhändlers in Rheine im Kreis Steinfurt. Drei Männer und eine Frau koppeln jeweils einen Hänger an und fahren davon. Das kommt Zeugen komisch vor, denn es ist 16:25 Uhr am Sonntagnachmittag.

Darum rufen sie sofort die Polizei. Die kommt schnell, befragt die Zeugen. Sie erzählen, was sie gesehen haben, beschreiben Autos und in welche Richtung die Gespanne gefahren sind. Die Polizei aus Rheine alarmiert ihre Kollegen in den Niederlanden und bei der Bundespolizei in Niedersachsen.

Fahndungserfolg in weniger als einer Stunde

Streifenwagen im Kreis Steinfurt schwärmen aus, finden aber trotz intensiver Suche keine Spur der geklauten Anhänger. Dann gibt es Hinweise, dass zwei Personen auf der Flucht ausgestiegen und in ein Waldgebiet geflüchtet sein sollen. Doch auch da bleiben Suchmaßnahmen mit vielen Kräften und sogar einem Polizeihubschraubers erfolglos.

Nach nicht mal einer Stunde klicken die Handschellen.

Um 17:22 Uhr, nicht mal eine Stunde nach dem dreisten Diebstahl, dann die Meldung von der anderen Seite der Grenze: Alle vier Fahrzeuggespanne sind der niederländischen Polizei ins Netz gegangen. Die Diebe wurden festgenommen, die Beute sichergestellt.

Keine neue Diebes-Masche

Doch nicht genug damit, dass Wohnwagen in Deutschland geklaut und sofort in die Niederlande geschafft werden. Die Sache wird noch internationaler, denn es kommt noch eine Nation ins Spiel: Die mutmaßlichen Täter, drei Männer und eine Frau, stammen aus Großbritannien.

Wohnwagenhändler entlang der Grenze müssen sich aber jetzt wohl keine großen Sorgen machen: Bislang ist die dreiste Masche nicht öfter vorgekommen, so die Polizei. Und so schnell, wie dieser Beutezug beendet gewesen ist, wird sie in Räuberkreisen wohl auch kaum zur Nachahmung empfohlen werden.