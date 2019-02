Auf dem Gelände der früheren Theodor-Blank-Kaserne in Rheine sollen in Zukunft Polizisten üben. Am Donnerstag (14.02.2019) hat die NRW-Polizei die neue Trainings-Halle offiziell eröffnet.

In verschiedenen Szenarien will man sich hier ab sofort auf den Ernstfall vorbereiten. Dafür stehen in der 2.000 Quadratmeter großen Halle mehrere verschiebbare Aufbauten bereit, die den Eindruck einer Innenstadt vermitteln sollen.

Mehr Sicherheit durch Übung

Geprobt werden sowohl alltägliche Einsätze wie beispielsweise der Umgang mit Randalierern, als auch spezielle Einsätze wie ein Amoklauf oder Szenarien mit terroristischem Hintergrund.