Polizei im Sauerland kann Handys rasch orten

Das neue Ortungssystem hat sich schon bewährt: Am Sonntag (26.11.2017) hatten sich Kinder in Ense am Nordrand des Sauerlandes verirrt. Die Polizei ortete sie und brachte sie in Sicherheit. Sie will via Handy-Ortung künftig auch Unfallstellen ausfindig machen, wenn beispielsweise die Ersthelfer nicht genau beschreiben können, wo der Unfall passiert ist.

Ortung per Klick genehmigen

Die Polizei im Hochsauerlandkreis verfügt als erste in Deutschland über das neue Ortungssystem. Und so funktioniert es: Der Anrufer bekommt eine SMS von der Polizei und muss durch Anklicken eines Links bestätigen, dass er gefunden werden will - das wegen des Datenschutzes. Anschließend werden die GPS -Daten des Handys mit großer Genauigkeit übermittelt.

Stand: 28.11.2017, 10:27