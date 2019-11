Nachdem sich Hinweise gegen einen 34-jährigen Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde Paderborn wegen des Verdachts auf den Besitz von Kinderpornographie erhärtet haben, hat der Kreis Paderborn einen Mitarbeiter freigestellt. Außerdem will der Kreis dem Mitarbeiter kündigen. Dem Mann wurde außerdem verboten, die Büros der Paderborner Polizei zu betreten.

Mann erst 2019 eingestellt

Der 34-Jährige war erst im Juli 2019 als so genannter IT -Ermittlungsunterstützer in der Direktion Kriminalität eingestellt worden. Er hat die Beamten unterstützt und Datenträger für sie aufbereitet. Dabei hatte er auch mit kinderpornografischem Material zu tun. Laut Polizei hat er aber kein Material im Dienst abgegriffen. Hinwiese, dass er Fotos in einem Freibad in Lippe gemacht haben soll, bestätigte die Behörde nicht. Der Mann soll auch nicht mit dem Fall Lügde zu tun gehabt haben.

Bei der internen Untersuchung hat sich herausgestellt, dass gegen den Mann ein Strafverfahren im Kreis Lippe läuft. Zuständig für die neuen Ermittlungen gegen den Beschäftigten der Polizei ist die Kriminalhauptstelle in Bielefeld.

Stand: 21.11.2019, 12:17