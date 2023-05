Junger Mann stirbt an Schussverletzung in Lüdenscheid

Ein junger Mann war in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) am späten Montagnachmittag mit einer lebensbedrohlichen Schussverletzung gefunden worden. Am Abend ist der 24-Jährige im Krankenhaus gestorben. Die Polizei konnte relativ schnell zwei Tatverdächtige festnehmen - einen 15- und einen 18-Jährigen aus Lüdenscheid. Sie wurden in der Nähe des Tatorts aufgegriffen.

Der Polizeieinsatz lief aber zunächst weiter. Es wurden Spuren gesichert und Zeugen befragt. Auch die Tatwaffe wurde laut Polizei noch nicht gefunden.