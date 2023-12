"BTM am Steuer statt Alkohol" - Großkontrollen in den Kreisen Soest und Paderborn

Die beiden Polizisten an der Landstraße in der Nähe der A44 bei Geseke haben einen geschulten Blick: Sie schauen nur kurz in die langsam fahrenden Autos und Transporter und fällen dann innerhalb weniger Sekunden ihre Entscheidung.

Viele Fahrerinnen und Fahrer dürfen weiterfahren, einige aber müssen raus: Sie werden auf den Parkplatz eines Zementwerkes umgeleitet. Dort wartet ein Großaufgebot der Polizei und des Zolls.

"Das ist schon irgendwie unangenehm"

" Guten Abend. Allgemeine Fahrzeugkontrolle ," mit diesen Worten begrüßen die Beamten die Herausgewunkenen. Einige bleiben lässig und ruhig, bei vielen ist Nervosität zu bemerken. " Eine Polizeikontrolle, das ist schon irgendwie unangehm, man glaubt ja immer, irgendetwas falsch gemacht zu machen ," sagt ein junger Mann.

Aber bei ihm ist alles in Ordnung: Er hat seine Fahrzeugpapiere dabei, ein Warndreieck ist auch an Bord und auch sonst finden die Polizisten nichts Verdächtiges. " Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend ," verabschiedet sich der Beamte.

Fahren unter Drogen

Die Beamten hatten am Abend drei Kontrollstellen aufgebaut

Aber mindestens elf Fälle verlaufen an diesem Abend anders. Oft sind es die weitaufgestellten Pupillen, die einige Fahrer - an diesem Abend sind es fast ausschließlich Männer - verraten. Drogen. Schnelltests per Urinabgabe oder Bluttest geben Sicherheit. Die Fahrt ist zu Ende, der Wagen bleibt stehen und auf deren Besitzer warten deutliche Strafen.

Wer das erste Mal mit Betäubungsmitteln am Steuer erwischt wird, ist mit 500 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg dabei, dazu kommt ein Monat Fahrverbot. Wer das zweite Mal ertappt wird, ist bereits mit 1.000 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot dabei.

BTM hat Fahren mit Alkohol deutlich abgelöst. Oliver Topp, Einsatzleiter

Der erfahrene Polizist Oliver Topp bekommt in seinem Alltag immer wieder mit, dass Fahren unter BTM gefährlich ist. Das ist auch an diesem Abend zu sehen: Einigen Fahrern ist anzumerken, dass sie nicht ganz bei der Sache sind, andere wirken aufgedreht, wieder bei anderen ist eine "ist mir egal" -Stimmung zu erleben.

Während die Ärztin in einem Polizeibulli mit dem Abzapfen der Blutproben gut zu tun hat, machen Polizisten nebenan gerade einen größeren "Fang" .

Gefälschte Papiere und falsche Identität

Bei der Kontrolle eines Kleinlasters aus Osteuropa fallen die Papiere des Fahrers sofort auf. Der Führerschein ist eine Fälschung- und zwar eine, die von den Beamten schnell erkannt wird. " Das Plastik fühlt sich schon ganz anders an ," erklärt einer der eingesetzten Polizisten. Per Lesegerät wird der Abdruck eines Fingerabdrucks genommen.

Schnell ist klar: Die im Polizeicomputer hinterlegten Daten passen so gar nicht zu den angegebenen Daten und zum Führerschein. Hier ist jemand mit komplett falscher Identität unterwegs, selbst die Nationalität stimmt nicht - ein Fall für die Polizeiwache.