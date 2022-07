Polizei gelingt Schlag gegen organisierte Kriminalität

Die beiden tatverdächtigen 32 und 33 Jahre alten Männer sitzen seit Freitag in Untersuchungshaft. In einer Wohnung stellten die Ermittler am vergangenen Freitag umfangreiches Diebesgut und Tatwerkzeuge sicher und vollstreckten die Haftbefehle. Die Ermittlungen dauern weiter an.