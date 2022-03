Illegale Cannabis-Plantage in Ahaus entdeckt

Stand: 25.03.2022, 14:22 Uhr

Die Polizei hat in einer Firmenhalle in Ahaus-Ottenstein eine Cannabis-Plantage mit 1.100 fast erntereifen Pflanzen sowie dazugehöriger Technik im Wert von vielen tausend Euro entdeckt. Zwei Männer wurden am Tatort festgenommen. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.