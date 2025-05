Plogging in Münster: Jogger sammeln beim Laufen Müll

Kristina Menke steuert auf eine Bank zu. " Hier liegen überall Zigarettenstummel ", seufzst die junge Frau, "o bwohl es einen Mülleimer gibt. " Kristina bückt sich, sammelt einen Stummel nach dem anderen ein und lässt den Müll in einem Plastiksack verschwinden.

Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die zusammen mit dem Verein Münster-Marathon zu dieser Müllsammel-Aktion auf den Grünflächen am Aasee aufgerufen haben, haben den Joggern Handschuhe, Müllsäcke und Müllgreifzangen zur Verfügung gestellt. Die Sportler sollen es so einfach wie möglich haben.

" Mit gutem Beispiel voran "

Christina Westerhof mit der Plogging-Ausrüstung

" Das ist eine Win-Win-Situation für alle ", meint Christina Westerhof. Auch sie ist nach Feierabend zum Aasee gekommen, um zusammen mit anderen Joggern Müll von den Wiesen zu sammeln. " Der Körper profitiert, die Umwelt profitiert. Und man geht mit gutem Beispiel voran. " Christina läuft drei Mal in der Woche fünf bis zehn Kilometer. Das Müllsammeln zusammen mit anderen Joggern macht ihr Spaß.

Plogging im Trend

Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster nennen die Aktion " Plogging ", abgeleitet von "plocka ", dem schwedischen Wort für Aufsammeln, und " jogga " für Jogging. Der Trend kommt aus Schweden und findet inzwischen auch in NRW viele Anhänger. Es geht darum, sportlich ein Zeichen für eine saubere Umwelt zu setzen.

Am Aasee in Münster beobachten Spaziergänger das Treiben. Einige rätseln, was die Jogger da machen. Die laufen ein Stück, dann stoppen sie, sammeln Kippen, Papier und Plastikflaschen ein, lassen den Unrat in ihrem Müllsack verschwinden und laufen weiter.

Viel Müll am Wegesrand

Plogger Elisabeth und Gregor

Elisabeth und Gregor sind schon zum zweiten Mal dabei. Elisabeth bereitet sich für den Marathon in Münster im September vor, Gregor begleitet sie. Die beiden laufen fast jeden Tag und fast jeden Tag fällt ihnen auf, wieviel Müll am Wegesrand liegt. " Die Leute sind ja nicht mehr in der Lage, ihren Scheiß mitzunehmen. Es wird einfach alles hingeschmissen ", ärgert sich Gregor. Nach zwei Stunden Plogging ist sein Müllsack fast voll. Für ihn hat sich die Aktion gelohnt.

