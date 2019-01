Die Mitarbeiter des Jugendamts in Gelsenkirchen haben keine Erklärung für den Tod eines Kleinkinds in einer Plettenberger Pflegefamilie. Der Junge war am Mittwochabend (03.01.2019) schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden und am Donnerstagmorgen (04.01.2019) an seinen Verletzungen gestorben.

Der 18 Monate alte Junge stammte aus einer Gelsenkirchener Familie. Die Stadt habe das Kind im Juli 2018 aus schwierigen Verhältnissen zunächst vorläufig in Obhut genommen. Mit einem Gerichtsbeschluss sei den Eltern dann die elterliche Sorge entzogen worden.

" Familiäre Verhältnisse waren in Ordnung "

Anschließend sei über die Lebenshilfe eine Pflegefamilie gesucht worden. Da der Junge zu früh geboren wurde, habe man eine professionelle Pflegestelle gesucht, sagte Martin Schulmann, Sprecher der Stadt Gelsenkirchen, dem WDR am Montag (07.01.2019). Das bedeutet, dass mindestens ein Elternteil eine pädagogische Qualifikation hat.

In die Plettenberger Pflegefamilie sei das Kind im August 2018. Rund 20 Mal hätten Mitarbeiter des Jugendamts und der Lebenshilfe die Familie seit Sommer vergangenen Jahres besucht, so Schulmann: " Alle Besuche haben darauf hingedeutet, dass das Kind dort gut untergebracht ist. Wir haben gesehen, dass es gute Fortschritte macht, die familiären Verhältnisse waren in Ordnung. Es gab keinerlei Hinweise auf irgendwelche Beeinträchtigungen ."

Bestürzung in Gelsenkirchen

Die Stadt Gelsenkirchen äußerte sich bestürzt über den Tod des Kindes. Dies sei einer der schlimmsten denkbaren Fälle. Man stehe im Kontakt mit den leiblichen Eltern und habe Hilfe angeboten, hieß es.

Bisher ermittelt die Hagener Staatsanwaltschaft nicht gegen das Jugendamt und die Lebenshilfe. Der Pflegevater steht unter Verdacht, den Jungen schwer verletzt zu haben, er sitzt in Untersuchungshaft.

