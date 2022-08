Festnahme nach Waldbränden in Plettenberg

Immer wieder musste die Plettenberger Feuerwehr in den letzten Wochen zu Waldbränden ausrücken - jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Mitglied der Feuerwehr

Feuerwehreinsatz bei Waldbrand in Plettenberg Anfang August

Der 22-jährige soll diese Woche zwei kleinere Waldbrände gelegt haben. Und er soll Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sein. Das sei eine schockierende Meldung, sagt Plettenbergs Bürgermeister Ulrich Schulte. Der Verdächtige ist vom Feuerwehrdienst erstmal frei gestellt worden.

"Einerseits gilt immer die Unschuldsvermutung und Ermittlungen dienen der Klärung und nicht der Vorverurteilung. Andererseits sind wir es allen anderen Einsatzkräften schuldig. Denn so können diese sich sicher sein, dass wir uns vor sie stellen, sie schützen, so wie sie uns schützen" , so der Bürgermeister.

Weitere Brandstiftungen möglich

Gegen die Brände half auch ein Hubschrauber mit Wassertank

Der 22-jährige war am Donnerstag nach langfristigen Ermittlungen festgenommen worden. Laut Polizei kommt er neben den beiden Bränden von Mittwoch auch für weitere Brandstiftungen in der Umgebung in Frage.