Siegener Sozialdienst sucht dringend Pflegeeltern

„ Wir haben ein Kind für sie “. Am Telefon erfuhren die Pflegeeltern von Melissa. In diesem Beitrag nennen wir die beiden Doris und Peter Müller. Ihren richtigen Namen dürfen wir nicht nennen, weil Melissas leibliche Eltern ihn auch nicht kennen. Drei Tage nach der Geburt des kleinen Mädchens holten die Müllers ihr Pflegekind nach Hause. Das ist jetzt vier Jahre her.

„ Melissa ist unser Kind “, sagt Pflegemutter Doris. Sie und ihr Mann hatten spät geheiratet und wollten mit Anfang 50 nicht mehr an an eigene Kinder denken. In der Zeitung erfuhren sie von der Möglichkeit, Pflegeeltern zu werden. Peter Müller: „ Wir haben uns gefragt, was wir noch stemmen können. Ein Kind mit Behinderung hätten wir uns nicht zugetraut. “

Pflegeeltern übernehmen Sorgerecht

Melissa wird dauerhaft bei den Müllers bleiben. Ihre leiblichen Eltern haben das Sorgerecht auf eigenen Wunsch abgegeben. Ein Vormund entscheidet in wichtigen Fragen. Für Peter Müller war es schwer, dass die leiblichen Eltern zu Anfang noch ein Mitspracherecht hatten. Weil es immer wieder Gesprächssituationen wie diese gab: „ Sie erzählten uns, dass sie wegen Melissa beim Anwalt waren. Da hatte ich oft starke Verlustängste. Das hat mich belastet. “

Melissas leibliche Mutter nahm Drogen

Melissas leibliche Mutter hat in der Schwangerschaft Drogen und Alkohol konsumiert. Melissa ist dadurch vorgeburtlich traumatisiert, sagen die Experten. Doris Müller: „ Sie leidet unter Schreiattacken, die nicht zu stoppen sind. Sie hat viele Allergien, zittert am ganzen Körper. “

Doris und Peter Müller sind auf ihre Aufgaben als Pflegeeltern vorbereitet worden. Der Pflegekinderdienst, der einmal im Monat bei den Müllers nach dem Rechten sieht, hat diese Schulung im Vorfeld übernommen. Trotzdem: „ Es ist vieles Theorie. In der Praxis sieht es dann anders aus “, erzählt Doris Müller.

Stolze Pflegeeltern: Doris und Peter Müller mit Melissa

Melissa weiß, dass sie noch eine Mama und einen Papa hat – eine Bauchmama und einen Bauchpapa. Letztens, beim morgendlichen Zähneputzen, fragte sie ihre Pflegemutter, warum sie einen anderen Nachnamen als ihre Pflegeeltern habe. Doris Müller: „ Ich erklärte ihr, dass sie irgendwann unseren Nachnamen übernehmen kann, wenn sie möchte. “ Die Antwort der Vierjährigen kam prompt: „ Und dann sind auch wir eine richtige Familie. “

Weitere Pflegeeltern gesucht

Der "Sozialdienst katholischer Frauen" in Siegen sucht dringend weitere Paare wie die Müllers. Aber auch Familien und Einzelpersonen, die ein Pflegekind aufnehmen möchten. Die Gründe, warum die Kinder nicht in ihren Familien bleiben können, sind vielfältig. Zum Beispiel Drogen, Alkohol, Überforderung oder Krankheit.