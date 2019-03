Das war ein echter Kraftakt für die Feuerwehr in Dülmen: Mit einem Kran hat sie zwei Pferde aus einer Güllegrube gerettet. Die Tiere waren am Donnerstagnachmittag (21.03.2019) aus bislang ungeklärten Gründen im Ortsteil Hausdülmen in die Grube gerutscht.

Bis zum Bauch in der glitschigen Gülle

Aus eigener Kraft konnten sie nicht mehr das glitschige Bassin verlassen, bis zum Bauch standen sie in der stinkenden Brühe. Schnell rückte die Feuerwehr an und ebenso schnell war klar, dass die Rettung am besten mit einem Kran gelingen würde - und das gelang dann auch auf Anhieb.

Einsatz nach knapp zwei Stunden vorbei