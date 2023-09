Mehr als 6000 Unterschriften gegen geplante Schließung der Notfallambulanz Sundern

Serhat Sarikaya rennt an diesem Morgen bei vielen der Passanten quasi offene Türen ein. Er steht mit Klemmbrett und Stift in der Hand vor einer Bäckerei. Wo sonst Passanten schon mal einen großen Bogen um Unterschriftensammler machen, um nicht belästigt zu werden – hier stehen sie Schlange.

Sorge um die ärztliche Versorgung

Serhat Sarikaya (links) sammelt Unterschriften gegen die Schließung der Notfallambulanz in Sundern

„Ich sammele Unterschiften wegen der Notfallambulanz“ , sagt der Sunderner, und bereitwillig wie selten setzt einer nach dem anderen seinen Namen auf die Liste. „Die Leute sind aufgebracht, weil es sie alle betrifft“ , sagt Serhat Sarikaya, parteiloses Mitglied im Sunderner Stadtrat. „Sie haben Sorge, dass an Wochenenden in der ganzen Stadt kein Arzt ist, der bei kleineren Notfällen helfen kann.“

Wichtig für kleinere Notfälle

Kleinere Notfälle – darauf ist die Notfallambulanz ausgerichtet. Hier verrichten Hausärzte abwechselnd am Wochenende Dienst. Sie versorgen Schnittverletzungen und Platzwunden, kümmern sich um fiebrige Erkältungen und Magen-Darm-Probleme. Heike Schnöde arbeitet als Medizinische Fachangestellte an manchen Wochenenden in der Notfallambulanz, unterstützt die Ärztinnen und Ärzte. „Es kommen auch Menschen mit sehr hohem Blutdruck zu uns. Die bekommen dann unter ärztlicher Aufsicht Medikamente, wir beobachten sie noch eine Stunde, dann können sie in der Regel auch wieder nach Hause.“

Beschluss der Kassenärztlichen Vereinigung

All diese Patienten haben ab 1. Februar nächsten Jahres in Sundern an Wochenenden keine Anlaufstation mehr, geht es nach dem Willen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe ( KVWL ). Die hat beschlossen, die Notfallambulanz in Sundern zu schließen. Die Patienten sollen künftig in eine Bereitschaftspraxis am Krankenhaus in Arnsberg-Hüsten fahren.

Hinweisschild zur Notfallambulanz in Sundern

Die nahe Ambulanz ist dann für alle Geschichte. Gerade von den Dörfern braucht es bis zur Praxis in Arnsberg künftig bis zu 30 Minuten, statt bisher nur zehn. „Dazu kommt, dass diese Praxis dann vermutlich deutlich voller ist, die Wartezeiten sehr lang werden“ , sagt Serhat Sarikaya und weiß, dass dies auch ein Punkt ist, der viele der Unterzeichner seiner Petition bewegt.

KV verweist auf Fachkräftemangel

Die Kassenärztliche Vereinigung stellt die Schließung jedoch als „alternativlos“ dar. Die „Strukturanpassung“ solle die Bereitschaftsdienst-Versorgung im Hochsauerlandkreis sicherstellen, teilt man in einer Stellungnahme an den WDR mit. Dort verweist man auf die demografische Entwicklung, Belastung der Ärzte im Bereitschaftsdienst und den Fachkräftemangel.

„Wenn immer weniger Ärzte für die Besetzung der dezentralen Bereitschaftsdienste zur Verfügung stehen, müssen Standorte mit deutlich höheren Patientenzahlen gestärkt, solche mit geringen Patientenzahlen geschlossen werden“, folgert die KVWL .

Gerade mal vier Patienten mehr

In einer Tabelle der KVWL ist der Unterschied zwischen dem Standort Sundern und dem künftig zentralen in Arnsberg allerdings gar nicht so deutlich: An Wochenenden sind im Durchschnitt in Arnsberg 61 Patienten, in Sundern 57. Gerade mal vier Patienten mehr.

Wer mit Hausärzten in Sundern spricht, hört einerseits: Ja, die Belastung ist groß, und auch der ärztliche Fachkräftemangel nimmt noch zu. Allerdings gibt es auch viele, die Verständnis für die Sorgen ihrer Patienten haben und die Unterschriftenlisten in ihren Praxen auslegen lassen.

Politiker bedauern, appellieren, kämpfen

Die Politiker in Sundern schwanken zwischen Bedauern, Appellieren und Kämpfen. Sie wissen um ihren begrenzten Einfluss. Einige haben die Petition unterschrieben, so wie auch Sunderns Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke. „Ich bin sehr dafür, dass die Kassenärztliche Vereinigung sich überlegt, ob sie diesen Beschluss nicht rückgängig macht und nicht aus Sundern weggeht.“ Das hoffen auch Serhat Sarikaya und seine Unterstützer: „Die können doch nicht den Willen von tausenden Bürgern ignorieren!“

Über dieses Thema berichtet die Lokalzeit Südwestfalen am 26. September 2023 im WDR Fernsehen und im Radio auf WDR2.