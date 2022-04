Fast 5000 Unterschriften gegen den Dritten Weg in Hilchenbach

In diesem Haus wurde ein neues Parteibüro des Dritten Wegs eröffnet.

Es werde im Hintergrund viel getan, dass die Partei in Hilchenbach keinen Fuß fassen kann. Der Bürgermeister appelliert an die Bevölkerung, Vertrauen zu haben. Der vom Notar beglaubigte Kaufvertrag zu dem Haus in der Dammstraße werde nicht wirksam sein, weil die Stadt Hilchenbach den Verzicht auf Ausübung des Vorkaufsrechts nicht erklärt. So heißt es im Amtsdeutsch.

Stattdessen ist davon auszugehen, dass das Rathaus dieses Vorkaufsrecht selbst ausüben wird. Die Stadt Hilchenbach will am Mitteoch (06.04.2022) in ihrer Ratssitzung prüfen, ob sie von einem Vorkaufsrecht für das Gebäude Gebrauch macht.

Bereits seit Herbst 2019 sorgte die Partei "Dritter Weg", die bis vor einiger Zeit ihr Parteibüro in der Schlachthausstraße in Siegen hatte, für zunehmend Angst und Ärger in der Bevölkerung.