Coronatest-Kontrollen an der Grenze bei Gronau

Viele Autofahrer noch ohne Test

Unter den Autofahrern sind einige, die keinen negativen Corona-Test bei sich haben. Sie dürfen dennoch passieren. Am ersten Tag der Kontrollen drücken die Polizeibeamten ein Auge zu, weisen gleichzeitig aber auch daraufhin, dass beim nächsten Mal der Test zwingend ist.

Aber es gibt auch Autofahrer, die freiwillig umkehren, weil ihnen der Test fehlt. In den Niederlanden gebe es längst nicht soviele Testmöglichkeiten wie in Deutschland, gibt der Landrat des Kreises Borken, Kai Zwicker, zu bedenken. Er ist am Dienstag vor Ort, möchte sich ein Bild von der Lage machen.

Grenzverkehr in umgekehrter Richtung