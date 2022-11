Partnerschaftsgewalt: Täter schafft Absprung

Seine Partnerin zu Boden stoßen, mit Gegenständen werfen – all das fühlt sich für ihn an wie Kontrolle, Erleichterung. Aber nur für den ersten Moment. Täter wie Lukas, das sagt er selbst, wissen ganz genau: Es ist falsch, was sie tun.

Gravierende Folgen für Partner und Beziehung

"Die Wahrheit ist, dass ich gemerkt habe, dass es meine Partner zerstört hat – geistig, emotional, psychisch. Nähe wurde immer seltener, es kam immer wieder zu neuen Streits, es war irgendwann einfach kein Vertrauen zueinander da. Es war immer diese Spannung, wann passiert das nächste Mal was."

Seine letzte Freundin schenkt ihm nach der Trennung ein Buch über häusliche Gewalt. Plötzlich muss er seine Aggressionen aus der Perspektive der Opfer betrachten – für Lukas ein wichtiger Moment. Auch mit der Justiz hat er da schon öfter Kontakt gehabt, doch über Bewährung und Therapie-Auflagen gehen die Urteile nicht hinaus.

Trainingsprogramm als Rettungsanker

Erst in der Bielefelder Männerberatung "man-o-mann" findet er wenig später, im Sommer vergangenen Jahres, die richtige Unterstützung. Hier lernt er, in einem Trainingsprogramm gemeinsam mit anderen Tätern, seine Aggressionen besser zu verstehen.

"Ich war erstmal ängstlich, alles offen hinzulegen" , sagt Lukas über seine Ankunft in der Männerberatung. "Ich hab erwartet, dass ich hier nicht mit Samthandschuhen angefasst werde, dass man mir auch unangenehme Fragen stellt." Und so sei es dann auch gekommen: "In meinem ersten Gespräch wurde ich gefragt: Warum erst jetzt? Wo du doch schon seit Jahren häusliche Gewalt ausübst? Das war natürlich wichtig für mich.“

Männer werden nicht an den Pranger gestellt

Helge Rettig (links) im Gespräch mit Lukas (rechts)

Lukas durchlebt 25 Sitzungen harte emotionale Arbeit – Empathie entwickeln, Notfallpläne überlegen, Bedürfnisse formulieren, Grenzen setzen. Acht bis zehn Männer können seit 2011 gleichzeitig an diesem Programm teilnehmen, kostenlos, finanziert durch die "Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt" und das Land NRW . Für ein klares Ziel: glücklichere Partnerschaften ohne Gewalt.

Männer wie Lukas an den Pranger zu stellen, helfe auf diesem Weg nicht. "Es ist völlig klar, dass die Taten, die die Männer begangen haben, so nicht akzeptiert werden und dass sie zu 100 Prozent verantwortlich sind für das, was sie tun" , erklärt Gestalttherapeut Helge Rettig, der gemeinsam mit einem Kollegen das Trainingsprogramm leitet. "Aber da geht es um die Taten, nicht um die Männer selbst. Die Männer sind hier nicht vor Gericht."

Tätersein ist eingewoben in Biografie

Verstehen statt Bewerten, das sei das Ziel. Verstehen, wie passieren kann, was nicht passieren darf. Die größte Hürde dabei für Männer – sich überhaupt einzugestehen: Ich habe ein Problem, ich bin Täter. Wie Lukas beschönigen viele Männer jahrelang ihre Gewalt und weigern sich, dafür Verantwortung zu übernehmen.