Parkverbotszonen für E-Scooter in Münster

Eigentlich sollte der ständige Ärger um die E-Scooter in der Stadt Münster längst behoben sein. Denn bereits im Herbst 2022 wurde das Park-Konzept für E-Tretroller in der Innenstadt und an der Weseler Straße angekündigt. Doch noch immer sind die oft wahllos abgestellten E-Scooter ein gefährliches Hindernis auf Gewegen. Ein Verbot der E-Roller wie in Paris wird es aber nicht geben.

Stadt will nun tatsächlich durchgreifen

Die Stadt Münster hat angekündigt, jetzt die Parkverbotszonen auszuweiten. Die Markierungsarbeiten sollen zeitnah beginnen. Ab voraussichtlich Ende April dürfen die Roller dann nur noch an ausgewiesenen Standorten abgestellt werden.