Schwerverletzter bei Streit um Parkplatz in Lüdenscheid

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es am Donnerstagabend (16.07.2020) in Lüdenscheid zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern um einen Parkplatz. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung griff einer den anderen mit einem Messer an und verletzte ihn dabei lebensgefährlich.

Angreifer festgenommen

Der Tatverdächtige, ein 44-jähriger Lüdenscheider, wurde von der Polizei festgenommen. Das 20-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei in der Nacht zum Freitag auf Anfrage mitteilte, schwebt der Mann inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Er liege weiter mit schweren Rückenverletzungen in der Klinik. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Stand: 17.07.2020, 06:21