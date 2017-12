Bergeweise Papiermüll nach Weihnachten

Allein auf dem Soester Wertstoffhof gibt es jedes Jahr etwa ein Fünftel mehr Verpackungsmüll als in den übrigen Monaten. In diesem Jahr wird es wohl deutlich mehr, erklärte ein Sprecher der Abfallwirtschaft. Die Papierpresse muss derzeit jeden Tag geleert werden. In den Vorjahren war das nur alle drei Tage notwendig.

Ärger über Fremdgänger im Papiermüll

Ein Metalllöffel im Papiermüll

Am Ende landet der Papiermüll bei den Papierfabriken wie beispielsweise in Arnsberg bei "Reno de Medici". Die Firma freut sich zwar über die Papiermengen, doch ist der Ärger immer groß, wenn im Papiermüll Puppen, CDs oder auch Metalllöffel liegen. Vor allem wegen der Klebstoffe an den Verpackungen müssen immer wieder die Maschinen angehalten werden.

Stand: 29.12.2017, 11:56