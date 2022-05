Paderborn: Ausnahmezustand nach dem Tornado

Auch an Tag drei nach dem Tornado hat die Stadt mit den Auswirkungen des Orkans zu kämpfen, der am Freitagnachmittag quer durch Paderborn gefegt war und massive Zerstörungen angerichtet hatte. Einige Straßensperrungen gelten weiter, auch der Busverkehr ist noch eingeschränkt. Am Montagnachmittag kam dann die Meldung: Alle Schulen sind ab Dienstag wieder für den Unterricht freigegeben.

Von den Schulschließungen waren sowohl Grundschulen als auch weiterführende Schulen betroffen, darunter ein Gymnasium. Abiturientinnen und Abiturienten konnten ihre mündlichen Prüfungen aber wie geplant ablegen - in Gebäuden, die beim Sturm keinen Schaden genommen haben.

Video starten, abbrechen mit Escape Unwetter: Aufnahmen aus Paderborn Aktuelle Stunde. . 31:12 Min. . UT . Verfügbar bis 28.05.2022. WDR. Von Carolyn Wißing.

Sturmschäden an mehr als 100 Gebäuden

Mit Drohnen untersucht die Feuerwehr in Paderborn derweil, ob noch Gefahr durch abstürzende Teile von Dächern droht. Vor zerstörten Gebäuden sei die Polizei verstärkt auf Streife unterwegs, hieß es. Weit mehr als 100 Gebäude weisen nach einer ersten Bilanz der Stadt Paderborn Sturmschäden auf, Betriebe hätten mit enormen Schäden zu kämpfen.