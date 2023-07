Die Warteschlange geht einmal längs durch die Abflughalle am Flughafen Paderborn-Lippstadt. Die Menschen stehen am Check-In an. Sie wollen in die Ferien. Griechenland und Spanien stehen an diesem Dienstagmittag auf dem Flugplan. Die Urlauber schätzen die Übersichtlichkeit, die kurzen Wege und die Pünktlichkeit am Regionalflughafen.

Streik in Düsseldorf und Köln/Bonn gab Schub

Roland Hüser, Geschäftsführer Flughafen Paderborn-Lippstadt.

Als im Frühjahr das Bodenpersonal an den großen NRW -Flughäfen streikte, gab es in Paderborn-Lippstadt reichlich zu tun. Der Betrieb lief hier störungsfrei weiter. Viele Gesellschaften nutzen den Airport in Ostwestfalen-Lippe als Ausweichflughafen. " Der Streik spielte uns in die Hände ", sagt Geschäftsführer Roland Hüser im Gespräch mit dem WDR . Viele Menschen seien dadurch erst auf Paderborn-Lippstadt aufmerksam geworden. Natürlich habe es auch zusätzliche Einnahmen gegeben, dies sei aber nicht der entscheidende Faktor gewesen. " Die Passagiere haben registriert, dass bei es bei uns zwar alles kleiner ist, dafür aber auch unkompliziert ", so Hüser.

Flughafen Paderborn-Lippstadt legt zu

Die Passagierzahlen haben sich positiv entwickelt. Zur Halbzeit der NRW-Sommerferien 2023 gab es eine Steigerung von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 2022 waren es mehr als 53.000 Fluggäste, in diesem Jahr sind es fast 68.000. Der Flughafen erklärt dies auch mit der sehr guten Auslastung der Maschinen. So fliegt seit Ende März auch Ryanair ab Paderborn. Die Ziele gerade auf dem spanischen Festland würden sehr gut angenommen. Bis zum Jahr 2025 will der Flughafen die Passagierzahlen von jetzt 500.000 im Jahr auf 800.000 steigern.