Paderborner Osterlauf 2022 wieder am Start

Wer am Karsamstag durch Paderborn will, sieht üblicherweise drei Dinge: gesperrte Straßen, ambitionierte Laufende und Menschen am Straßenrand, die feiern und anfeuern. Zwei Jahre lang war der Samstag vor Ostern jetzt still.

Einzelne Läuferinnen und Läufer haben sich zwar auf den Weg gemacht, ein großes Event gab es aber nicht.

Anders als früher: 2G für die Teilnehmenden

Der Check-In für die Läuferinnen und Läufer ist in diesem Jahr direkt auf dem Maspernplatz. Außerdem gilt für den Start die 2G-Regel.

Die Teilnehmenden können fünf Kilometer, zehn Kilometer oder einen Halbmarathon laufen. Für Kinder gibt es den Bambinilauf. Für diesen Lauf sind schon 40 Kitas mit mehr als 2.000 Kindern angemeldet. Für den Halbmarathon und den Zehn-Kilometer-Lauf sind Nachmeldungen noch bis Karfreitag möglich.

Wer hat die beste Vorgartenparty?

Das Orgateam ist glücklich über den Neustart nach zwei Jahren Pause. Viele von ihnen sind ehrenamtlich mit dabei. Und: Jeder kann mitmachen. Wenn nicht laufend, dann mit einer Vorgartenaktion an der Strecke, denn es gibt auch einen Preis für die beste Vorgartenparty.