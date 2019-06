"Jugend tanzt"-Finale in Paderborn

60 der besten Jugendtanzgruppen Deutschlands hatten sich in diversen Landeswettbewerben für das "Jugend tanzt"-Turnier in Paderborn qualifiziert, das am Donnerstag (30.05.2019) begonnen hat. Ihr Repertoire reicht vom Volkstanz über Hip-Hop und Ballett bis zum modernen Tanz. Insgesamt sind rund 800 Kinder und Jugendliche angereist.

Die Wettkämpfe in der Paderhalle liefen bis Freitagabend. Der Bundeswettbewerb endet am Samstag mit einer Gala und weiteren Tanzaufführungen. Schirmherrin der Veranstaltung ist Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD ), die bei der Gala dabei sein wird. Das "Jugend tanzt"-Bundesfinale wird bereits zum siebten Mal in Paderborn ausgetragen.

Video starten, abbrechen mit Escape Bundeswettbewerb "Jugend tanzt" in Paderborn. Lokalzeit OWL. . WDR. Von Sonja Engelke.

Stand: 01.06.2019, 12:09