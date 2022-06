Paderborns Erzbischof Becker will in den Ruhestand

Becker begründet in einem persönlichen Schreiben an den Papst seinen überraschenden Schritt mit seinem Alter. Am Mittwoch (08.06.2022) wurde er 74 Jahre alt - üblicherweise scheiden Erzbischöfe aber erst mit 75 aus. Er spüre, dass der Zeitpunkt einer verantwortungsvollen Übergabe des Amtes gekommen sei.

Reformen als Aufgabe für Jüngere

Es sei an der Zeit, die damit verbundenen Aufgaben, auch im Zuge der Reformdebatten in der katholischen Kirche, in jüngere Hände zu geben. Seine derzeitige Covid-19-Infektion habe mit dem jetzigen Schritt nichts zu tun, sagte ein Sprecher des Erzbistums.