Ehepaar aus Münster kauft Skigebiet bei Winterberg

Das kleine Skigebiet gilt als Geheimtip für Familien. Für notwendige Investitionen aber fehlten die finanziellen Mittel. Jetzt hat ein Ehepaar aus Münster das Skigebiet am Homberg übernommen. Die beiden haben die alte Skihütte entkernt und im rustikalen Stil neu eingerichtet.

Das Skigebiet soll modernisiert werden

„Das gesamte Gebiet am Homberg hat Potential“, sagt der Münsteraner Kaufmann Jan Homann. "Am Homberg gibt es kostenlose Parkplätze, keine Schlange am Lift und keine überfüllten Pisten. Die Skifahrer können sich über eine der längsten Abfahrten im Sauerland freuen."

Homberg Geheimtip für Familien

Besonders beliebt sind Rodel-und Snowtubing-Bahnen, in der Besucher in Reifen kurvige Abfahrten runterrutschen können. Wintersportler können Skischule, Teststation und Skiverleih nutzen. Das Ehepaar aus Münster will weiter investieren und das Skigebiet als Ausflugsziel für Wanderer und Mountainbiker auch in der grünen Saison nutzen.

