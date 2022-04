Einige große Unternehmen in OWL produzieren weiter in Russland

Viele deutsche Unternehmen haben sich aus dem Russland-Geschäft verabschiedet oder es auf Eis gelegt – aber nicht alle. Einige auch große Firmen aus OWL arbeiten nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine weiter an ihren russischen Standorten. Manche fühlen sich dafür zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Deutsche Unternehmen auf Liste der Schande

Seit einigen Wochen führt Management-Professor Jeffrey Sonnenfeld von der Yale-University eine sogenannte Liste der Schande ("Hall of Shame") mit Namen von Unternehmen weltweit. Auch Storck aus dem ostwestfälischen Halle ist darauf. Der Grund: der Süßwarenhersteller lasse weiter in Russland arbeiten. Auch viele andere deutsche Firmen und Konzerne wie Metro oder Liebherr stehen darauf (Stand 25.4.22).

Doch Storck in Halle fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt, spricht von einer " falschen Zuordnung von Storck ". Die Liste solle wohl zeigen, dass die Firma " business as usual" betreibe: " Das ist grob falsch ", teilt ein Sprecher mit. Allerdings will man " vorerst nicht öffentlich konkreter Stellung nehmen ". "Wir können gegenwärtig nicht absehen, wie es in Bezug auf Russland weitergehen könnte. "

Wie Storck sind auch weitere Unternehmen bisher noch in Russland tätig. Der Landmaschinenhersteller Claas aus Harsewinkel betreibt ein Werk in Krasnodar, in dem die Produktion allerdings ausgesetzt ist. Man überlege, sich zu verabschieden, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Entscheidung lasse sich aber jetzt nicht treffen.