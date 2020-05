OWL: Mehr Gäste bei Hochzeiten und Beerdigungen erlaubt

In Ostwestfalen-Lippe gibt es während der Corona-Krise erste Lockerungen bei Hochzeiten und Beerdigungen. Einige Kommunen haben ihre Richtlinien an die veränderte Situation angepasst und erlauben nun mehr Personen, an den Feiern teilzunehmen.

Mehr Gäste bei Trauungen erlaubt

Im Rahmen der landesweiten Corona-Vorschriften gibt leichte Lockerungen bei den Trauungen. In Herford können zum Beispiel sechs Familienmitglieder oder Freunde zusätzlich zum Brautpaar und der Standesbeamtin dabei sein. Auch Enger hat die Regelungen angeglichen.

Leichte Lockerungen bei Beerdigungen

Weitere Anpassungen gibt es bei den Beerdigungen. In Lemgo dürfen ab jetzt 15 Personen an der Trauerfeier teilnehmen, in Herford sind sogar bis zu 50 Personen erlaubt.

Bei allen vorsichtigen Lockerungen müssen weiterhin Hygienevorschriften und Sicherheitsabstände gewährleistet sein.