Die starken Regenfälle lassen Flüsse und Bäche in der Region Ostwestfalen-Lippe langsam überquellen. Die Pegel sind überall in den vergangenen Tagen enorm angestiegen. Die Weser ist an einigen Stellen über die Ufer getreten.

Weserpegel um mehr als einen Meter angestiegen

Teile des Weserradwegs sind bereits überschwemmt. Überall haben die Weserpegel um mehr als einen Meter zugelegt. In Höxter liegt er bei mehr als vier Metern, in Vlotho und Porta Westfalica bei viereinhalb Metern.

Auch die Pegel an Ems oder Werre stiegen um ein bis zwei Meter an.

Kreis Lippe auch betroffen

In Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe musste die Feuerwehr an manchen Bächen erste Sandsack-Barrieren bauen. Auch in den kommenden Tagen soll das Wasser weiter steigen.