Moorlandschaften in Minden-Lübbecke trocknen aus

Hausmodell der Jungsteinzeit (circa 4200 vor Christus). Die Häuser der Bauern in der Jungsteinzeit standen in Moorgebieten nicht nur auf Stelzen, sondern wurden manchmal wie am Federsee in Randbereichen der Moore auch ebenerdig angelegt. Hier befand sich alles, was die Menschen zum Leben benötigten, unter einem Dach – von Arbeitsgeräten über Ernteprodukte bis zu Lebensmitteln für den täglichen Bedarf.