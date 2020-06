Fleisch: Fleisch sollte immer bio sein, so Ökotrophologin Stefanie Limbach. Zum einen wird beim ökologischen Anbau auf Antibiotika verzichtet, zum anderen wird mehr auf das Tierwohl geachtet. Allerdings gibt es auch beim EU-Bio-Fleisch Massentierhaltung. Will man wirklich tiergerechte Haltung fördern, so muss man tiefer in die Tasche greifen und zum Fleisch der Anbauverbände wie Demeter oder Bioland greifen.