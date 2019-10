Zwischen Bielefeld und den zwölf Nachbarstädten soll es in Zukunft leichter sein, mit dem Fahrrad hin- und her zu pendeln. Ein entsprechendes Radverkehrskonzept für die "Regiopolregion Bielefeld" wird am Mittwoch (09.10.2019) bei einem Workshop im Bürgerzentrum in Halle diskutiert und weiterentwickelt.

Bürger beteiligten sich Online

Fahrradfahrer konnten den Sommer über in einer Online-Karte Anregungen machen, welche Radwege zwischen den Städten ihnen besonders wichtig sind, wo Radwege fehlen oder wo es am Übergang vom Fahrrad zum öffentlichen Nahverkehr hapert. Die Ergebnisse sind in einem ersten Vorschlag für ein Radverkehrsnetz zwischen den Kommunen eingeflossen.