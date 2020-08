Städte in Ostwestfalen-Lippe wollen weiterhin Flüchtlinge aufnehmen

Mehrere Städte in Ostwestfalen-Lippe hoffen weiter, Flüchtlinge aus überfüllten Lagern in Griechenland aufnehmen zu können. Und das, obwohl Bundesinnenminister Horst Seehofer dies dem Land Berlin kürzlich verwehrt hatte.

Detmold, Herford und Minden wollen zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen

Die Stadt Detmold kritisiert die Entscheidung von Innenminister Seehofer. Sie hält nach eigenen Angaben daran fest, aus humanitären Gründen zusätzlich Flüchtlinge unterzubringen. Deshalb sei man der Initiative Sichere Häfen beigetreten, der bundesweit 170 Städte angehören, hieß es auf WDR -Anfrage.



Auch Herford geht weiterhin davon aus, zusätzlich 15 Hilfebedürftige und Kranke aufnehmen zu können; ebenso die Stadt Minden, die 30 Flüchtlingen einen sicheren Platz bieten will.

220 Flüchtlinge sollen nach NRW kommen