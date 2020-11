Die Richter gaben damit einem Eilantrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gegen die nordrhein-westfälische Coronaschutzverordnung statt. Die Regelung sei " aller Voraussicht nach rechtswidrig " und würde in einem Hauptsacheverfahren für unwirksam erklärt werden.

Die Landesregierung wollte darin den Geschäften die Ladenöffnung an den Vorweihnachtssonntagen sowie am Sonntag nach Neujahr erlauben. Sie begründete dies mit einer zu erwartenden Entzerrung der Kundenströme an den vorausgehenden Samstagen, was zu einer Reduzierung der Infektionsgefahr beim Einkaufen führen sollte.

Zweifel am Infektionsschutz-Wirkung

Dem gegenüber erklärte das Gericht, dass nicht ersichtlich sei, dass an den Samstagen landesweit oder jedenfalls in der überwiegenden Zahl der nordrhein-westfälischen Innenstädte mit einem so großen Kundenandrang zu rechnen sei, dass aus infektionsschutzrechtlicher Sicht eine Entzerrung erforderlich wäre.

Außerdem erscheine es mit Blick auf den derzeitigen Mangel an anderen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung durchaus naheliegend, dass durch die Sonntagsöffnung zusätzliche Kunden in die Innenstädte gelockt würden. Das würde dem angestrebten Ziel sogar widersprechen.

Stand: 24.11.2020, 12:23