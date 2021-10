OWL will Vorreiter beim Wasserstoff werden

An der Müllverbrennungsanlage Bielefeld soll der erste Wasserstoff in OWL für den Schwerlastverkehr hergestellt werden. Wasserstoff-Laster und Busse könnten dort schon Ende 2022 tanken. Eine weitere Elektrolyse-Anlage zur Herstellung von Wasserstoff könnte in Horn-Bad Meinberg auf dem Gelände des dortigen Restholz-Kraftwerks entstehen.

Vorerst sind vier Tankstellen geplant. Je eine in Bad Oeynhausen/Porta Westfalica, in Bielefeld, in Lippe und in Paderborn. Später sollen auch die Kreise Herford, Gütersloh und Höxter eine Wasserstoff-Tankstelle bekommen. Standorte sind in der Nähe der Autobahnen oder auch in Stadtzentren.

Fraunhofer-Institut: Großer Wasserstoff-Bedarf in OWL

6.500 Tonnen Wasserstoff am Tag: Soviel könnten potentielle Abnehmer benötigen. 80 Unternehmen haben nach Angaben des Fraunhofer-Instituts großes Interesse gezeigt. Dafür würden zum Beispiel Speditionsunternehmen ihren Fuhrpark umstellen und Verkehrsunternehmen Wasserstoff-Busse kaufen.