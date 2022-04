Ostermärsche an Karfreitag in Gronau

Wieder mehr Teilnahme an Ostermärschen?

Aber führen die aktuellen Ereignisse zu einer Wiederbelebung der Ostermärsche, die zuletzt doch deutlich unter mangelnder Teilnahme litten?

Seit 60 Jahren wird für eine nukleare Abrüstung demonstriert

Intern wurde auch bei den Organisatoren in Gronau heftig diskutiert. Einig war man sich schnell in vielen Punkten: Der Krieg in der Ukraine muss so schnell wie möglich beendet werden. Das 100 Milliarden-Rüstungspaket für die Bundeswehr lehnt man ab. Und auch weiterhin fordert man die Abschaltung von Atomanlagen.

Unterschiedliche Meinungen zu Waffenlieferungen

Schwierig ist die Diskussion bei Waffenlieferungen an die Ukraine. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Der Ukraine durch Waffen eine Selbstverteidigung zu ermöglichen, finden einige richtig. Die meisten aber lehnen jegliche Form militärischer Aufrüstung ab. Echter Frieden, so ihre Auffassung, könne nur durch Verhandlungen erreicht werden.

Weitere Ostermärsche im Münsterland gibt es am Samstag in Münster und am Oster-Montag in Dülmen.