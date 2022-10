Einmal in der Woche werden die Olper Butterbrezeln gebacken

Konditormeister Hermann Lüning steht in seiner Backstube. Neben ihm arbeiten zwei Gesellinnen und Sohn Maik Lüning. Sie formen Brezeln - mit flinken Fingern und im Akkord. "Das machen wir mit geschlossenen Augen" , erklärt Brezelbäcker Hermann Lüning.

Butterbrezel Rezept ist streng geheim

Brezelbäcker Hermann Lüning kennt das Geheimrezept

Als Lüning die Bäckerei vor 30 Jahren übernimmt, kauft er auch das Patent für die Brezel. Heute ist er der Einzige, der die Olper Butterbrezel backt. Aus welchen Zutaten der Blätterteig besteht und wie er hergestellt wird, ist streng geheim.

"Das Rezept kennt niemand. Nur mein Sohn und ich." Hermann Lüning, Konditormeister

Das Rezept, das die Olper Butterbrezel so besonders macht, ist 150 Jahre alt. Es kommt vom Olper Bäcker Theodor Gastreich. 1863 wandert er aus nach Chicago. Der Start in den USA gelingt, doch durch ein Feuer verliert Gastreich sein ganzes Hab und Gut. Einzig und allein das Butterbrezelrezept bleibt unversehrt.

Brezel mit besonderer Geschichte

Die Olper Butterbrezel wird auf der ganzen Welt gegessen

Theodor Gastreich kommt zurück nach Deutschland. In Olpe fängt er an, seine Butterbrezeln zu backen. Die Brezeln werden zum Verkaufsschlager - und das nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Die Olper Butterbrezel wird in die USA, Australien, Frankreich und England verschickt.

Ob Theodor Gastreich das Rezept für die Olper Butterbrezel allein erfunden hat oder mit Hilfe anderer, ist nicht hundertprozentig bekannt. Fest steht jedoch, dass er es nach Deutschland gebrach hat. Und in Olpe kennt jeder die Geschichte hinter der Olper Butterbrezel.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 13.10.2022 im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Südwestfalen.