Münsterland: Geöffnete Läden an Adventssonntagen?

Aus Infektionsschutz-Gründen will die Landesregierung die Besucherströme entzerren, die in der Adventszeit in die Städte streben. Statt ausschließlich am Samstag nach Weihnachtsgeschenken zu suchen, soll den Verbrauchern auf diese Weise die Möglichkeit gegeben werden, auch am Sonntag einkaufen zu gehen.

Richter äußern schon jetzt Zweifel

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hält aber nicht viel von dieser Regelung. Der 4. Senat äußerte am Donnerstag " erhebliche Zweifel an der Gültigkeit dieser Bestimmung. " Am Donnerstag strich das Gericht auf auf Antrag der Gewerkschaft Verdi geplante Sonntagsverkäufe am 4. Oktober, 8. November und 6. Dezember in Gütersloh. Es setzte damit seine bisherige Rechtssprechung fort.

Keine landesweiten Vorgaben

Verkaufsoffen im Advent?

Kritik an den Landesplänen kommt auch von Wilhelm Achelpöhler, Fachanwalt für Verwaltungsrecht aus Münster. Er kritisiert, dass das Land keine landesweiten Vorgaben für die Ladenöffnungszeiten an den Adventssonntagen mache. Stattdessen stelle die Landesregierung es den Einzelhändlern frei zu entscheiden, ob sie ihr Geschäft öffnen oder nicht.

Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten?