Der Rat der Stadt hat einem Antrag zugestimmt, wonach in Zukunft nur noch " die primären Geschlechtsteile bedeckt " sein müssen. Konkret heißt das: Nur eine Hose ist zum Baden noch Pflicht, weibliche Brüste müssen nicht mehr bekleidet sein.

Ein Freibad in Göttingen

Der Antrag dazu kam von der Volt-Fraktion. Siegen solle sich ein Beispiel an Göttingen nehmen: Dort war eine non-binäre Person aus einem Schwimmbad geworfen worden, weil sie ihre Brüste nicht bedeckt hatte. Das löste eine Debatte aus – in der Folge hatte die Stadt Göttingen in ihren Bädern zumindest bestimmte "Oben ohne"-Badetage erlaubt. Laut Volt hat diese Debatte gezeigt, " dass sich ein relevanter Teil der Gesellschaft eine Veränderung wünscht ".

Klare Mehrheit im Rat für Veränderung

Im Siegener Stadtrat bekam der Vorschlag vor allem von SPD und Grünen Unterstütztung. Eine klare Mehrheit stimmte dafür, dass unbedeckte Brüste in den städtischen Bädern genauso erlaubt sein sollen wie der Burkini. Damit bezieht der Siegener Rat ungewöhnlich deutlich Stellung zu einem Thema, worüber in anderen NRW -Städten noch heftig diskutiert wird.

Dort wird die Kleiderordnung oft noch sehr unterschiedlich gehandhabt: In der Badeordnung ist meist lediglich "übliche Badekleidung" vorgeschrieben, ohne weiter zu konkretisieren, wie viel Stoff wo genau vorhanden sein muss.

NRW-Städte legen Regeln verschieden aus

So wird die Regel von den Betreibern der Bäder unterschiedlich ausgelegt: Teilweise ist das Material der Badebekleidung ausschlaggebend, und nicht, wie viel davon an welchen Stellen vorhanden ist. In anderen Bädern macht der Ort einen Unterschied. In Dortmund ist "oben ohne" beispielsweise nur auf den Liegewiesen in den Freibädern erlaubt, aber nicht im Wasser.

