Jagd auf Nutrias im Münsterland

Anwohner hatten Angst

Die Nutrias werden in Lebendfallen gefangen.

Dass in Hoetmar eine Bekämpfung von Nutrias und Bisamen nötig wurde, zeigen die Schilderungen von Anwohnern wie Johannes Tertilt. Er hatte die Tiere nicht nur im Wasser, sondern auch auf Gehwegen und in Gärten laufen gesehen. „Gleich um die Ecke ist der Kindergarten. Und wir hatten junge Hunde im Garten – nicht auszudenken, was bei einer direkten Begegnung mit einem Nutria passieren könnte.“

Von Nutrias unterwühlte Uferböschung

Moritz Hillebrand, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbands Warendorf Nord, macht noch auf ein weiteres Problem aufmerksam: „Da Nutrias und auch die etwas kleineren Bisame tiefe, meterlange Löcher in die Böschung graben, können ganze Teile der Uferböschung abbrechen.“

Traktoren können umkippen

In dichtbesiedelten Bereichen wie rund um den Wieninger Bach in Hoetmar kann das Schäden an den Wohngrundstücken verursachen. Und im Außenbereich sei es auch schon vorgekommen, dass Traktoren in Ufernähe eingesackt und umgekippt seien.

Nutrias erkennt man auch an ihren langen Fangzähnen.

Zumindest in Hoetmar ist die ungebremste Vermehrung der eingeschleppten Nagetierarten Nutria und Bisam erstmal vorbei. Beide gelten als invasiv, verdrängen also heimische Tierarten. Allerdings: „Die Ruhe wird nicht lange dauern“, weiß Fänger Dieter Jungmann, „bald werden neue kommen – auf dem Wasserweg“.

