Eine Ausstellung in Münster zeigt Nackte aus zwei Jahrhunderten

Das LWL-Landesmuseum in Münster ist davon überzeugt, dass die Ausstellung „Nudes“ ein Publikumsmagnet wird. Ab heute werden 90 Werke zum Teil weltberühmter Künstler ausgestellt. Sie alle haben sich mit der Darstellung nackter Menschen beschäftigt.

Bild der Frau änderte sich im Laufe der Geschichte

Der Künstler Alphonse Legros malte das Bild "Cupid und Psyche" im Jahr 1867

Eine junge Besucherin steht vor den Bildern und hört sich einen Audioguide zu der Ausstellung an. Beim Hören kann man erfahren, dass die Ausstellung sozusagen auch eine Geschichte erzählt: Im 19. Jahrhundert wurde die Frau als Verkörperung gesellschaftlicher Schönheitsideale gemalt, meist als attraktives, aber gleichzeitig passives Objekt. Im 20. Jahrhundert änderte sich das. Die junge Besucherin ist sehr angetan: S pannend , sagt sie, sei die Auswahl der Kunstwerke. " So viele verschiedene Nackte, gemalt in ganz verschiedenen Stilen ."

Namhafte Künstler

Ein älteres Ehepaar zeigt sich beeindruckt von den großen Namen der Künstler. '" Ich bin zwar nicht so ein Kunstmensch ", sagt der Mann, " aber ich finde es toll, dass hier so viele Künstler hängen, die ich kenne: Picasso, Munch, Renoir, Macke. "

Das Gemälde "Lesendes Mädchen" von Theodor Roussel stammt aus dem Jahr 1866

Ein weiterer Künstler: Auguste Rodin. Dessen berühmte Plastik „Der Kuss“, die ein sich umarmendes Liebespaar in Stein zeigt, wiegt mehrere Tonnen. Diesen Klotz in die Ausstellung zu bekommen, so berichtet das Museum, sei sehr schwierig gewesen. Jetzt ist die Skulptur ein echter Blickfang.

Einige Bilder können provozieren, aber auch schockieren