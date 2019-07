1.400 Radlerinnen und Radler treffen sich am Donnerstagmittag (18.07.2019) in Rheda-Wiedenbrück. Von hier aus wollen sie gemeinsam zur NRW-Radtour starten. Die Tour führt in diesem Jahr durch ganz Ostwestfalen-Lippe.

Die Radfahrer werden vier Tage unterwegs sein. Ihre Strecke führt sie dabei unter anderem nach Rheda-Wiedenbrück, Paderborn und Bielefeld – insgesamt 210 Kilometer gilt es dabei zu bewältigen.

Bewegung, Kultur und WDR4 Musik

Auf ihrer Strecke machen die Radlerinnen und Radler Station an besonderen Orten. Zum Beispiel besichtigen sie das Museum Wiedenbrücker Schule in Rheda-Wiedenbrück und das Vogelschutzgebiet Rieselfelder Windel in Bielefeld. Beide Naturschutz- und Kulturobjekte werden von der NRW -Stiftung und mit Mitteln von Westlotto unterstützt.

Am Ende der einzelnen Tagestouren präsentiert WDR4 ein musikalisches Abendprogramm. Mit dabei ist unter anderem die Band The Sweet. Die Schlussetappe der NRW-Radtour endet am Sonntag (21.07.2019) wieder in Rheda-Wiedenbrück.