Notquartiere für ukrainische Flüchtlinge in Dorsten

Die Bezirksregierung Münster nimmt heute (04.08.202) und in der kommenden Woche zwei Zelt-Standorte in Betrieb, in denen ukrainische Flüchtlinge untergebracht werden können.

Ein ausgedienter Sportplatz dient als Standort für die Zelte. Ebenso das Gelände einer ehemaligen Realschule. Ulrich Tückmantel von der Bezirksregierung Münster erklärt die Entscheidung so: „ Es war seit Mai relativ ruhig, da kamen relativ wenige Ukrainische Kriegsflüchtlinge in den Landeseinrichtungen an. Jetzt haben wir aber in den vergangenen Tagen wieder deutlich gestiegene Zugangszahlen ."

Über dieses Thema berichtet der WDR am 04.08.2022 im Hörfunk auf WDR2.