Sie kam ins Krankenhaus. Der 61-jährige Pilot blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen gab es kurz nach dem Start vom Siegerlandflughafen technische Probleme, so die Polizei. Der Pilot wollte mit dem historischen Doppeldecker umdrehen, kollidierte dann aber mit einer Baumaschine, was zur Notlandung in einem Gewerbegebiet führte. Am Flugzeug entstand Sachschaden.

Stand: 26.04.2020, 16:45